حافلات لنقل الجماهير إلى كربلاء مجاناً لحضور مباراة الزوراء وذوب آهن الإيراني

2019/05/06 | 23:23

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بغداد اليوم - بغداد

خصصت وزارة النقل العراقية، الاثنين (6 أيار 2019)، 25 حافلة لنقل الجماهير الزورائية مجاناً لحضور مبا...





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