بالفيديو.. معن يشرح عقوبة المتحرش وفقا للقانونية

2019/05/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ شرح الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن العقوبة القانونية للمتحرشين.وذكر معن ان “وفقا للمادة القانونية 402 من قانون العقوبات فتكون عقوبة المتحرش اما الحبس لمدرة 3 اشهر او غرامة مالية او قد تصل في بعض الاحيان الى العقوبتين مجتمعتان”.وبين ان “في حال تكرار الحالة تضاعف العقوبة الى 6 اشهر، […]

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