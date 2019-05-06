2019/05/06 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قيادة شرطة بابل والأجهزة الأمنية الساندة، اليوم الأثنين، تنفيذ خطة احترازية في عموم المحافظة خلال شهر رمضان الفضيل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شرطة بابل تشرع بتنفيذ خطتها الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شرطة بابل تشرع بتنفيذ خطتها الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).