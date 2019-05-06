بالوثيقة.. حكم استعمال السيجارة الالكترونية في رمضان بحسب مرجعية النجف

2019/05/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رد المرجع الديني محمد اسحاق الفياض على سؤال يتعلق بالسيجارة الالكترونية واستعمالها خلال شهر رمضان.وقال الفياض في معرض رده على الاستفسار “لايجوز استعمال السيجارة الالكترونية في نهار شهر رمضان على الاحوط وجوبا”.

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