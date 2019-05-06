في ظاهرة نادرة.. وزير سابق يتبضع مع زوجته في بغداد بلا حماية

2019/05/06 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ في ظاهرة قد تكون نادرة تشهدها العملية السياسية والعاصمة بغداد معاً ان يتجول وزير سابق بلا حماية أمنية ما يعكس استقرار الوضع الأمني الملحوظ.ونشر وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، صوراً في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وهو يتبضع مع زوجته في أحد المحال التجارية الكبيرة (المول) في بغداد استعداداً لشهر رمضان […]

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