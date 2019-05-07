لاعبو ريال مدريد يغردون باللغة العربية بحلول رمضان

2019/05/07 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنأ لاعبو ريال مدريد، اليوم الاثنين، باللغة العربية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال نجم خط المنتصف لوكا مودريتش على حسابه في تويتر باللغة العربية: “كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان” مع هاشتاك “رمضان_كريم”.وغرد كذلك الظهير الايسر الواعد سيرجيو ريجيلون قائلاً: “رمضان كريم على متابعي الاعزاء”.

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