الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين تحت الـ 10 ملايين

2019/05/07 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين الثلاثة والخمسة والعشرة ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان توصل “النور نيوز” نسخة منه انه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من سبعة آلاف موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية”.

وأضاف البيان ان “صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه إياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها”.

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