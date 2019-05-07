كركوك.. مقتل وإصابة خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية

2019/05/07 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوكأفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم نفذه عناصر تنظيم داعش شمالي كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “عناصر من عصابات داعش الإرهابية قاموا بالتعرض على احد نقاط الشرطة الاتحادية ( الفرقة السادسة – اللواء الثالث – الفوج الثاني ) في منطقة كلور – الواقعة على طريق ( كركوك – اربيل ) شمالي غربي كركوك ليلة امس”.

وتابع ان “التعرض اسفر عن استشهاد ( ٣ ) منتسبين وإصابة ( ٢ ) اخرين ” لافتا الى ان ” الإرهابيين منفذي العملية يتواجدون في سلسلة جبلية ( منطقة دومبلان ) المنطقة التي لم تخضع لإجراءات تطهير متكاملة بسبب انشغال العمل العسكري والأمني في مناطق الحويجة وغرب محافظة كركوك”.

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