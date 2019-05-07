شركة نفط البصرة تعلن إنهاء حالة الطوارئ في عدد من حقولها النفطية

2019/05/07 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لشركة نفط البصرة احسان عبد الجبار اسماعيل إنهاء حالة الطوارئ في الحقول النفطية السيبة والفيحاء والكشك البصري والسندباد بعد أن استكملت أعمال صيانة وتمتين السداد المحيطة بهذه الحقول علاوة على استكمال عدد من الإجراءات الوقائية.مشيرا الى ان تلك الحقول جميعها لم تتأثر على الإطلاق بالسيول والفيضانات المحيطة بها.وأوضح اسماعيل في […]

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