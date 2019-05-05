مغاربة يقاطعون البصل في أول أيام شهر رمضان

2019/05/07 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أطلق نشطاء مغاربة حملة لمقاطعة البصل بسبب ارتفاع أسعاره، وذلك في أول أيام رمضان الذي يصادف اليوم الثلاثاء في المملكة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بهاشتاغ “خليه يخناز” التي تعني “دعه يفسد”، ودعا نشطاء إلى عدم شراء البصل، وباقي المواد التي عرفت ارتفاعا في سعرها بسبب إقبال المواطنين عليها خلال شهر رمضان.

ووصل سعر البصل، 15 درهما ( 5.3 دولار) للكيلوغرام الواحد، واعتبر النشطاء أن هذا السعر مرتفع، بعدما كان أقل من 6 دراهم (0.6 دولار) للكيلوغرام الواحد قبل أسابيع.

وقال الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أمس الاثنين بمجلس النواب: “للأسف الثقافة السائدة لدى تجار التقسيط خلال رمضان هي الزيادة والتي لا تشمل أسواق الجملة”.

واعتبر الداودي أن “السلطات ببلاده تراقب أسواق الجملة، ولا يمكنها أن تراقب تجار التقسيط”.

وتابع: “المواطنون يساهمون في ارتفاع الأسعار عبر الإقبال الكبير على الشراء، والذي يفوق أحيانا حاجاتهم خلال الأيام الأولى من رمضان”.

وأوضح أن: “هناك استغلالا لارتفاع الطلب على المواد الغذائية، من أجل الزيادة في الأسعار”، ودعا المواطنين إلى الاتصال بالسلطات في حالة معاينتهم للاحتكار أو المواد الفاسدة.

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