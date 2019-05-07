اعتقال شخص تهجم على كادر طبي في مستشفى الجبايش

2019/05/07 | 09:46

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم اعتقال شخص تهجم على كادر طبي في المستشفى العام بقضاء الجبايش شرقي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم اعتقال شخص تهجم على كادر طبي في المستشفى العام بقضاء الجبايش شرقي المحافظة .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان المتهم كان في المستشفى برفقة شقيقه المريض حين تهجم على الكادر التمريضي وهشم نوافذ وابواب المستشفى .وبين ان مفارز الشرطة سارعت الى اعتقاله وتوقيفه وفق احكام المادة 477 من قانون العقوبات العراقي ، بعد ان تقدم الممرضون بالشكوى ضده .انتهى، ت ع ح.

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