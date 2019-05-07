بصيرةالبلبل...مجموعة قصصية جديدة لحنون مجيد

2019/05/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للقاص حنون مجيد مجموعة جديدة من القصص القصيرة جدا بعنوان"بصيرة البلبل" عن دار نشر غراب في القاهرة.

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