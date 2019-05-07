لماذا يختلف اليوم الاول في رمضان بين الدول الاسلامية ؟

2019/05/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أغلبية الدول العربية والإسلامية أن يوم الاثنين السادس من ايار هو أول أيام شهر رمضان، في حين تعذر رؤية الهلال في سلطنة عمان والمغرب وإيران وسلطنة بروناي وجزر القمر وإكمال شهر شعبان أيامه الثلاثين، ليكون الثلاثاء أول أيام الصيام.

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