اعتقال إرهابي مندس بين النازحين في الموصل

2019/05/07 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الثلاثاء، القاء القبض على

إرهابي مندس بين النازحين في الموصل.

وقالت المديرية في بيان، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في

الفرقة ٢٠، وبعملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة ومراقبة

مستمرة تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين مندسا بين النازحين

في مخيم الجدعة بالموصل".

واضافت، ان "الارهابي من العناصر المنتمية لعصابات داعش

الإرهابية التي قاتلت قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير"،

مشيرة الى انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام

المادة ٤ إرهاب".

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