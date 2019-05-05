الهند تشتري من روسيا مروحيات بحرية

2019/05/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وافقت وزارة الدفاع الهندية على صفقة شراء 10 مروحيات روسية بحرية من طراز “كا – 31” بمبلغ 520 مليون دولار.

وقالت صحيفة “Defense World” الهندية إن دلهي تشتري المروحيات الروسية لتعزز قدراتها الدفاعية وتحمي حاملات الطائرات والسفن الكبيرة من تهديدات خارجية.

وأوضحت الصحيفة أن المروحيات الجديدة ستطرح أمامها مهمة الحيلولة دون وجود العدو بالقرب من حاملات الطائرات.



كما يخطط لاستخدام المروحيات في مهاجمة الغواصات.

وجاء في مقال نشرته الصحيفة إن البحرية الهندية تمتلك في الوقت الراهن مروحيات “كا – 31” البحرية السوفيتية الصنع.



لكنها تحتاج إلى تحديث.

يذكر أن الصفقة ستقدم بعد دراستها من قبل لجنة الأمن الهندية لإقرارها النهائي.

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