مقتل ميكانيكي في الخطوط الجوية الكويتية دهسا بطائرة!

2019/05/07 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة سحب الطائرات.وقالت الخطوط الكويتية في بيان لها عبر “تويتر” أمس الاثنين: “تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه وقع حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية، أدى إلى وفاته أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 […]

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