2019/05/07 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wWaV_Onssic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني إسماعيل طه: تشكيل حكومة الإقليم تأخر بشكل غير طبيعي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني إسماعيل طه: تشكيل حكومة الإقليم تأخر بشكل غير طبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).