روسيا تطور مروحية صامتة

2019/05/07 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي أنه سيتم تطوير مروحية هجومية جديدة، ستكون صامتة ودرجة حرارة التسخين منخفضة، من أجل انخفاض احتمال الكشف عنها من قبل مواقع تحديد الاتجاه والرؤوس الحربية الموجهة التابعة للعدو.ووفقًا للمصدر، في المرحلة الأولى، سيتم وضع مفهوم لمروحية للأغراض العامة مع محطة توليد كهرباء هجينة (محرك احتراق داخلي […]

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