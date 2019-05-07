2019/05/07 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وفد بارز من وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان، غداً الأربعاء، العاصمة بغداد، لحل مشكلة منح اجازة الاستيراد والتصدير.وقال المدير العام للتجارة في الاقليم، نوزاد أدهم، ان “وفداً من وزارة التجارة والصناعة في الاقليم سيزور بغداد غدا الاربعاء” مبيناً ان “الهدف من الزيارة يتعلق بمسألة التجارة بيت اقليم كردستان وبغداد”.وأوضح أدهم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد حكومي من الإقليم يزور بغداد غداً لحل مسألة عالقة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد حكومي من الإقليم يزور بغداد غداً لحل مسألة عالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).