كيف تتغلب على مشاكل قلة النوم في رمضان؟

2019/05/07 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تؤثر عدة عوامل في عدد ساعات نومنا ومدى جودته، خاصة خلال شهر رمضان، لأننا عادة ما نغير من عاداتنا، فقد نسهر كثيراً عن المعتاد أو نستيقظ قرب الفجر لتناول وجبة السحور.

إلا أن الأسباب والعوامل التي تؤثر على جودة النوم تتراوح بين العادات السيئة، التي تُبقي الشخص مستيقظا، والمشكلات الطبية التي تعطل دورة نومه، بحسب ما نشره موقع “WebMD” المعني بشؤون الصحة والطب.

ويحذر الخبراء من مخاطر قلة النوم، حيث يمكن أن يكون لها تأثير على كل جزء من حياتنا تقريبا، خاصة أنه يجب أن يحصل الشخص البالغ على 7 إلى 8 ساعات من النوم الجيد يوميا.



ويربط البحث العلمي بين الحرمان من النوم وحوادث السيارات ومشاكل العلاقات، وضعف الأداء الوظيفي، والإصابات المرتبطة بالوظيفة ومشاكل الذاكرة، واضطرابات المزاج.





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