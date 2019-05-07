بالصور.. اعادة افتتاح جامع الباشا في قلب الموصل الاقتصادي واحد جوامع العراق الاثرية

2019/05/07 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعيد إفتتاح جامع الباشا في سوق باب السراي قلب مدينة الموصل الاقتصادي دعما لعودة الحياة للمدينة والحركة الاقتصادية فيها، بدعم وتمويل من الأهالي.

وقال المعاون الديني للوقف السني في نينوى عز الدين رمضان “يعد جامع الباشا صرحا من صرح من صروح مدينة الموصل وقام بتمويل إعادة إعماره مواطنين من أهالي محافظة نينوى وفق ما هو منصوص عليه في شرط الواقف وحافظوا على شرط الواقف وعلى القيمة التاريخية للجامع”.

من جانبه قال عضو المجمع الفقهي في نينوى الشيخ محمد العبيدي “جئنا للمشاركة باعادة افتتاح جامع الباشا الذي خربه تنظيم داعش المجرم، وأسال الله ان يعيد الموصل واهلها افضل مما كانت عليه بالسابق، ودعوتي لاهالي الموصل عودوا الى سوق باب السراي وافتتحوا محلاتكم وعودوا الى اماكنكم وتجارتكم”.

وأقيم بمناسبة اعادة افتتاح الجامع حفلا حضره مشايخ وعلماء مدينة الموصل فضلا عن جمهور غفير من تجار المدينة ووجهائها والأهالي، حيث تليت آيات من القران الكريم وكلمات، ثم التواشيح الدينية.

من جانبه قال إمام وخطيب الجامع الشيخ ذاكر الحساوي “نريد ان نوصل رسالتنا لاهالي الموصل عبر افتتاح جامع الباشا ان باب السراي يدعوكم يا تجار باب السراي للعودة ها هو جامع الباشا مكان عبارتكم وراحتكم قد افتتاح من جديد، ويعد هذا السوق مكانا تعتاش عليه الكثير من العوائل”.

واضاف “قمنا بإعمار الجامع من اجل ارضاء الله تعالى ودعم الحكر التجارية، لم نتلقى أي دعم حكومي لا من الحكومة المركزية ولا من الحكومة المحلية بل من المتبرعين من ابناء هذا البلد”.

من جانبه يقول المشرف على مشروع العودة الميمونة والمشرف على إعادة إعمار الجامع محمد خالد “يمثل اعادة افتتاح جامع الباشا في مشروع العودة انتقالة، بدانا قبل اكثر من سنة بأعمار 12 جامع صغير ، لكن جامع الباشا تحدي كبير كونه جامع يضرب عمقا في التاريخ ويحمل معالم عثمانية قديمة من الأقواس والشبابيك والزخارف وتم اعماره بنفس هيئته السابقة لأهميته ومكانته التاريخية والتراثية”.

واضاف “تم التعاون مع دائرة الآثار وعقد ورش عمل تنفيذية مع الآثار والمهندسين وإدارة المشروع ليكون الاعمار وفق أسس معمارية تاريخية”

وتابع “إعمار الجامع سيساهم باعادة الحياة للسوق والمنطقة معا، وهذا كان سبب اختيارنا له بالتحديد من أجل موقعه المهم في سوق باب السراي قلب مدينة الموصل القديمة، و مكان تجمع الناس بمختلف فئاتهم الاجتماعية، ما سيساعد على إعادة الحياة للمنطقة بالكامل”.

ويعود تاريخ إنشاء جامع الباشا سنة 1169 هـ من قبل والي الموصل الوزير الحاج حسين باشا الجليلي وأكمل بنائه ابنه الغازي محمد أمين باشا وهو أحد مساجد العراق التاريخية والأثرية، ويتميز الجامع بطراز معماري عثماني من حيث فناء وحرم الجامع وكذلك ساحته الساعة وللجامع أيضا منارة عالية.

و للحفاظ على الهوية التاريخية لجامع الباشا بصورته الأصلية شارك في حملة اعماره فنانون ونحاتون وخطاطون حيث تم العمل على إعادة نفس القطع والحجارة السابقة إلى مكانها ونحتها وصقلها وصباغتها بالاعتماد على مخططات وصور من دائرة آثار نينوى.

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