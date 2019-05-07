ياسمين صبري تسخر من فيفي عبده بعد مقلبها مع رامز جلال

2019/05/07 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علّقت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بطريقة ساخرة على الحلقة الأولى من برنامج الفنان المصري رامز جلال “رامز في الشلال” والذي إستضاف فيها الراقصة المصرية ​فيفي عبده​.

وكتبت صبري عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :”my legs break، فيفي عبده”.

وفي سياق آخر، تستكمل ياسمين صبري تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “حكايتي” تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، الذي تخوض به أولى بطولاتها المُطلَقة في عالم الدراما التلفزيونية، هذا وتغني الفنانة المصرية كارمن سليمان تتر المسلسل بعنوان “سطور حكايتي”.

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