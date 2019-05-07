طقس اليوم.. أمطار غزيرة متوقعة وكتلة هوائية باردة قادمة للعراق

2019/05/07 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، مستندة بصور الأقمار الصناعية الى أمطار غزيرة في بعض مناطق العراق اليوم الثلاثاء.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان “الاقمار الصناعية للسحب تشير الى أجواء غائمة بشكل جزئي في عموم المدن، مع زخات خفيفة من الامطار الرعدية المتوقعة نهار اليوم في مدن وسط وغرب وشمال البلاد […]

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