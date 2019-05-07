مقتل ميكانيكي كويتي دهسا بالطائرة

2019/05/07 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخطوط الكويتية في بيان لها عبر "تويتر"، أمس الاثنين، تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه وقع حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية، أدى إلى وفاته أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب 4، بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات، وتجري حاليا التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث".وأضافت، انه" تأسف الخطوط الجوية الكويتية على وقوع هذا الحادث الأليم ويتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية باحر التعازي لأسرة الفقيد".انتهى..م.ر

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