يوفنتوس يتفوق على ثلاثي إنجلترا في سباق رابيو

2019/05/07 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اقترب يوفنتوس الإيطالي من الحصول على توقيع أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وتأكد رحيل رابيو عن باريس بنهاية الموسم الحالي، ليقترب اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى الراغبة في ضمه.وأكدت صحيفة “لاجازيتا” ديلو سبورت الإيطالية الموثوقة أن يوفنتوس فاز في السباق على ضم اللاعب الفرنسي.وأضافت […]

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