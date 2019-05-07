محامي وحليف ترامب السابق.. الى السجن!

2019/05/07 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بعد اعترافات مدوية وجلسات استماع أمام الكونغرس، حظيت باهتمام الجميع في أمريكا، دخل مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي، السجن، يوم الاثنين.

ويتوقع

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