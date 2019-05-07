لهذه الأسباب لا تجبروا أطفالكم على الصوم!

2019/05/07 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

مع بدء شهر رمضان، تجبر بعض العائلات أبنائها على الصوم من دون أن ينتبهوا كثيراً الى عامل السن.

وفيما يلي، بعض المخاطر الصحية، المعنوية

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