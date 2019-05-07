2019/05/07 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت خلية الإعلام الأمني، ان اعتداء "إرهابيا" استهدف احدى نقاط الحراسة التابعة لقيادة قوات الشرطة الاتحادية في منطقة التون كوبري بين محافظتي كركوك واربيل ، ما أدى الى مقتل وإصابة 4 من من الشرطة الاتحادية.

وذكرت الخلية في بيان لها اليوم، 7 أيار 2019، ان عناصر من داعش هاجموا ليلة أمس قوة من الشرطة الاتحادية في منطقة بردى الواقعة على الطريق الواصل بين أربيل وكركوك، حيث أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة الاتحادية فضلا عن إصابة آخر.

وأفادت مصادر ان قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثث الى الطب العدلي، وتمكنت الشرطة الاتحادية بمشاركة الجيش من تمشيط المنطقة واعتقال اثنين من عناصر داعش المهاجمين على الشرطة الاتحادية قرب كركوك.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني: مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية في هجوم لداعش قرب كركوك) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني: مقتل وإصابة 4 من الشرطة الاتحادية في هجوم لداعش قرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).