ماذا نأكل في شهر رمضان؟

2019/05/07 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الدكتور كريم جمال ، أخصائي التغذية ، إن هناك طرقا

صحية من الضروري أن يتبعها الفرد عند الإفطار، وهو أن يبدأ بتناول

التمر المجفف ، نظرا لأنه يعطي الجسم نسبة من السكريات الأحادية

التى تمده بالطاقة و نسبة من الألياف.

وأشار " جمال" إلى أنه يجب أن يكون هناك فرق لمدة 10 دقائق من بين

تناول التمر و البدء في تناول الطعام ، لافتا إلى انه يجب أن نبدأ

بتناول الشوربة و السلاطة و من ثم تناول اللحوم و النشويات.

وأردف أخصائي التغذية، أنه من الضروري تجنب شرب المياه الغازية ،

نظرا لأنها تسبب عسر هضم ، موضحا أنه يجب تناول الحلويات بقدر قليل.

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