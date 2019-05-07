الصدر يبدأ بتوضيح سلسلة من الذنوب بعد سلسلة الآفات

2019/05/07 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن توجهه الى اعلان سلسلة من الذنوب المنتشرة بين الشعب العراقي بعد توضيحه لسلسلة من الآفات مسبقا.

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