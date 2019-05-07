نائب يطالب بتعزيز المراقبة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات ونباتاتها للبلاد

2019/05/07 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري الحكومة والجهات المعنية بتعزيز المراقبة المستمرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المخدرات ونباتاتها الى البلاد.

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