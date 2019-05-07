الفتلاوي: شبهات فساد ترتبط بالشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية

2019/05/07 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، أن هناك شبهات فساد ترتبط بالشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية، خاصة أنها تمنع توظيف وتشغيل العراقيين ذوي الاختصاص.​

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