طرابلس : اشتباكات متقطعة وغارات ليلية عنيفة

2019/05/07 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..شهدت محاور القتال حول العاصمة الليبية طرابلس في أول أيام شهر رمضان المبارك هدوءا نسبيا تخللته اشتباكات تحولت مع حلول الظلام إلى غارات جوية استهدفت مواقع قوات حكومة الوفاق.وتركزت الغارات الجوية الليلية على مواقع التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في مناطق عين زارة ووادي الربيع، فيما سُجلت اشتباكات بين قوات […]

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