2019/05/07 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو 750 درجة وظيفية لاستبدال رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات، مشيرة الى ان موعد بدء اختيار الكفاءات لشغل تلك المناصب بعد 30 حزيران المقبل.وقال عضو اللجنة محمد البلداوي لصحيفة الصباح واطلعت عليه وكالة صدى , إن “وزارة التعليم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن تخصيص نحو 750 درجة وظيفية لاستبدال رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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