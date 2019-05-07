شاب تايواني يبتلع سماعة أذن أثناء النوم

2019/05/07 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ابتلع شاب تايواني يدعى بــ بن هاسو سماعات “إيربود عن طريق الخطأ أثناء نومه حينما كان يضعها في أذنه، ومع خاصية التتبع في أجهزة “أبل”، عرف الشاب أن إحدى السماعتين استقرت في معدته.

ليكتشف بعد ذلك من خلال الأشعة السينينة التي أجراها أن السماعة استقرت في معدته، رغم أنه لم يكن يعاني أي ألم.

لكن المفاجأة الأخرى، أن السماعة كانت لا تزال تعمل، وهو ما ساعد في تحديد مكانها.

وعبر إعطاء الشاب ملينات، تمكن من إخراج السماعة في المرحاض، وقد كانت في وضع التشغيل، ولا زالت تعمل.

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