بالصور.. كوريا الجنوبية ترسل دفعة جديدة من المقاتلات العراقية

2019/05/07 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قيادة القوة الجوية العراقية، الثلاثاء، عن شحن دفعة جديدة من طائرة T50 بعدد 4 طائرات من كوريا الجنوبية إلى العراق، مشيرة الى ان الدفعة ستصل قبل نهاية الشهر الحالي .وقالت القيادة في بيان مقتضب ان “كوريا الجنوبية شحنت دفعة جديدة من طائرة T50 بعدد 4 طائرات إلى العراق ومن المؤمل”، مبينة ان […]

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