النقد الدولي يحدد 3 إجراءات هيكلية لإصلاح مالية العراق بينها

2019/05/07 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أوصى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق جافين جراي، الثلاثاء، 07 أيار، 2019، بعدد من الإصلاحات الرئيسية التي من الواجب على العراق اتباعها لإصلاح الهيكل المالي.

وقال جراي إن، "أول تلك الإصلاحات يتمثل في أجور القطاع العام التي من الممكن تخفف ضغوط الإنفاق على المدى القصير من خلال تدابير التعويض مثل تحديد البدلات والمكافآت وغيرها من مدفوعات الأجور غير الأساسية، وعدم استبدال المتقاعدين بالكامل".

وأوضح أن، "الإجراءات الهيكلية ستكون مطلوبة على المدى المتوسط​​، بناءً على مراجعة وظيفية للقوى العاملة بالإضافة إلى إصلاح أعمق للخدمة المدنية بمجرد وضع أنظمة جديدة لإدارة الموارد البشرية والمعلومات".

وطرح جراي توصية ثانية بشأن إصلاحات الكهرباء، اعتبرها "عاملاً أساسياً في معالجة نوعية الخدمة الضعيفة وتقليل التكاليف المرتفعة في الميزانية، وذلك بسبب المعدلات المتواضعة للتعريفة الاستهلاكية، وعدم دفع فواتير الكهرباء بشكل مزمن، وسوء الصيانة والاعتماد المفرط على مصادر توليد باهظة الثمن، إلى جانب الخسائر في جميع مراحل التوليد ، انتقال ، وعملية التوزيع.

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، "أهمية ضمان حماية الفقراء والأكثر ضعفا خلال هذا الإصلاح.

وجاءت آخر توصيات رئيس بعثة صندوق النقد، بشأن تعزيز الإدارة المالية العامة، والتي أوضح فيها أن تعزيز الإطار القانوني

بغداد اليوم - متابعة

قالت صحيفة أميركية، الثلاثاء، 07 أيار، 2019، إن ايران بدأت بالتنسيق لاستهداف القوات الاميركية في العراق وسوريا.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن، هناك معلومات تفيد بتخطيط إيران لاستهداف القوات الأميركية في العراق وسور

بغداد اليوم - متابعة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع كل دول المنطقة، مشددا على وقوف بلاده مع "الأشقاء القطريين".

وذكر موقع الرئاسة الإيرانية بنسخ

بغداد اليوم _ متابعة

وجهت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رسالة للمسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت إيفانكا على صفحتها الرسمية في "تويتر": "رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم"

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