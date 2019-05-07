2019/05/07 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حذر مجموعة من الاطباء والباحثين البريطانيين من خطورة استخدام عود الاذن للتنظيف لما يسببه من مضاعفات خطيرة على الاذن الحساسة .وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن” رجلا في الحادية والثلاثين من عمره، أصيب بأعراض خطيرة بعد استخدامه عود القطن لتنظيف الأذن”.واضافت أن الأطباء وجهوا تحذيرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطباء يحذرون من خطورة استخدام عود الاذن للتنظيف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطباء يحذرون من خطورة استخدام عود الاذن للتنظيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).