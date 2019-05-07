أنقرة “ترفض” الإنذار الأميركي بشأن غاز المتوسط

2019/05/07 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليردت تركيا، الاثنين، على التحذير الذي وجهته لها الولايات المتحدة بشأن التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، واصفة إياه بـ”غير الواقعي”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، عبرت، الأحد في بيان عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء بنشاطات تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، كما وجه الاتحاد الأوروبي طلبا مماثلا إلى تركيا.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “إن بيان الخارجية الأميركية بتاريخ الخامس من مايو والمتعلق بنشاطات التنقيب لتركيا في منطقتها للجرف القاري غير واقعية”.

وجاء في البيان أيضا أن الخارجية التركية أوضحت أن أنقرة لا تعترف باتفاقات ترسيم الحدود البحرية بين الحكومة القبرصية ودول اخرى مجاورة في البحر المتوسط، كما أن لها حقوقها في منطقتها للجرف القاري.

وتابع البيان التركي “وبالتالي فإن محاولات أطراف ثالثة الحلول مكان المحاكم الدولية لترسيم الحدود البحرية غير مقبولة”.

وبعد أن شدد البيان على غياب “اتفاق لترسيم الحدود البحرية معترف به في المنطقة” اعتبر أن “عملياتنا للتنقيب تتواصل في منطقتنا للجرف القاري في مناطق اعطت حكومتنا حق التنقيب فيها لشركة توركيش بتروليوم عامي 2009 و2012”.

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