أحكام بالسجن تصل لعشر سنوات على متاجرين بالمخدرات في واسط

2019/05/07 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، ان محكمة جنايات واسط أصدرت احكاما مختلفة على مدانين اثنين مع غرامة مقدارها عشرة ملايين دينار على كل واحد منهما عن جريمة المتاجرة بمادة الكرستال والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مدينة الكوت.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، حصلت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم، أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات واسط نظرت قضية مدان وحكمت عليه بالسجن لمدة عشر سنوات مع غرامة مقدارها عشرة ملايين دينار وعند عدم الدفع سيكون حبسة لمدة سنة واحدة تنفذ عليه بالتعاقب مع العقوبة الاصلية".

وأضاف البيان، أن"المدان ضبطت بحوزته احد عشر كيسا نايلون تحتوي على مادة الكرستال بوزن اجمالي ١٢ غرام وانبوبة زجاجية عدد اثنين".

وتابع أن"المحكمة نفسها أصدرت حكما بالسجن على مدان ثان بالسجن لمدة ست سنوات وبغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار وعند عدم الدفع سيكون حبسة لمدة سنة واحدة تنفذ عليه بالتعاقب مع العقوبة الاصلية لقيامه بالمتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في محافظة واسط مدينة الكوت".

وأشار البيان إلى أن"الاحكام بحق المدانين تأتي وفق لاحكام المادة ٢٨/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".



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