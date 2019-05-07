المنتجات النفطية تعلن زيادة حصة الوقود للمولدات السكنية لشهر آيار وبالسعر المدعوم

2019/05/07 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلن مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، كاظم مسير ياسين، عن زيادة الكمية المخصصة من منتوج زيت الغاز [الكاز] للمولدات السكنية في كافة المحافظات لشهر آيار الجاري لتكون ضعف الكمية المقررة عن الشهر الماضي.

وقال ياسين في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "قمنا بزيادة حصة محافظات [بغداد – النجف الأشرف – كربلاء المقدسة- البصرة- ميسان- ذي قار، المثنى - الديوانية - بابل - ديالى - واسط – كركوك] من زيت الغاز لتكون 20 لتراً لكل kva وبالسعر الرسمي المدعوم وذلك بتوجيه من وزير النفط ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك سعياً منها لإدامة الطاقة الكهربائية وتوفيرها للمواطنين".وكشف أيضاً عن "تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط لتلك المحافظات من الراغبين بكمية 5 لترات لكل kva من زيت الغاز بالسعر التجاري البالغ 700 دينار لكل لتر فيما جُهزت مولدات دوائر الدولة بخمسة لترات أيضاً لكل kva بالسعر الرسمي".من جهته ذكر مدير هيأة التجهيز شركة التوزيع أن "الزيادة شملت الأقضية والنواحي في محافظات المنطقة الغربية [نينوى، صلاح الدين، والأنبار] وتقرر تجهيزها بضعف كمية الشهر الماضي لتكون 30 لتراً لكل kva من مادة زيت الغاز للمولدات السكنية في المناطق التي لاتجهز بالكهرباء الوطنية، و 20 لتراً لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل [5 الى 10] ساعات كهرباء وطنية، و10 لترات لكل kva للمولدات السكنية في المناطق التي تجهز بمعدل [15 الى 20] ساعة كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي المدعوم".وأضاف "في حين جُهزت مولدات دوائر الدولة بـ 10 لترات من زيت الغاز لكل kva وحسب الضوابط أما فما يتعلق بدوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية فتجهز حسب ساعات القطع".وأكد، ان "عملية التجهيز تكون حسب الضوابط والتعليمات وبعد التأكد من عمل هذه المولدات وتجهيزها للمناطق المذكورة بالطاقة الكهربائية اللازمة، اضافةً الى تجهيز مولدات القطاع الخاص والمختلط في هذه المحافظات 5 لترات لكل kva وبالسعر التجاري".وعن نظام الخصخصة كشفت شركة التوزيع عن تجهيزها للمولدات السكنية الخاضعة الى هذا النظام في محافظة بغداد بكمية 5 لترات لكل kva من منتوج زيت الغاز للشهر الجاري مقابل ثمن لأغراض تجهيز الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى تجهيز مولدات دوائر الدولة الخاضعة لنفس النظام بإعتماد على ساعات القطع للكهرباء الوطنية".





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