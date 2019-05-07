كاتانيتش يحدد 27 من الشهر الجاري موعدا لتجمع اللاعبين تحضيرا لمبارياته الودية

2019/05/07 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم يوم 27 من شهر أيار الجاري موعداً لانطلاق معسكره التدريبي تحضيرا لمبارياته الودية المقبلة .

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