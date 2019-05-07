أطعمة تمد الجسم بالماء خلال شهر رمضان.. تعرّف إليها!

2019/05/07 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزامن شهر رمضان المبارك، وفصل الصيف، يعاني العديد من الصائمين من الجفاف والحاجة الدائمة لإمداد الجسم بالماء، لذا إليكم بعض الأطعمة التي تساهم في بقاء الجسد نشطاً طيلة وقت الصيام.الخيار: يحتوي على الماء بنسبة 96.7 %، وبالتالي يفضل كثيرون أن تكون شرائح الخيار طبقا رئيسيا على السحور لتجنب العطش.لبطيخ: يتكوّن من الماء […]

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