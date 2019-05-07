الليرة التركية تتعرض لضربة موجعة

2019/05/07 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدى قرار أعلى هيئة انتخابية في تركيا إلغاء نتائج الانتخابات البلدية في اسطنبول إلى تراجع حاد في سعر صرف الليرة، في ظل تزايد مخاوف المستثمرين من حالة عدم الاستقرار السياسي.وذكرت وكالة “بلومبرغ” أن العملة التركية تراجعت مقابل نظيرتها الأمريكية يوم الاثنين بأكثر من 3%، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك بعد الإعلان […]

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