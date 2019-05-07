شركة المنتجات النفطية تضاعف حصة المولدات الاهلية

2019/05/07 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن مديرعام شركة توزيع المنتجات النفطية، كاظم مسير ياسين، عن زيادة الكمية المخصصة من منتوج زيت الغاز الكاز للمولدات السكنية في كافة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “قمنا بزيادة حصة محافظات “بغداد – النجف الأشرف – كربلاء المقدسة- البصرة- ميسان- ذي قار، المثنى – الديوانية – بابل – ديالى – واسط – كركوك” من […]

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