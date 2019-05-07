واع / اندلاع حريق داخل مولدة في الكرادة

2019/05/07 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / بغداد / ز .أ

اندلع حريق ، الثلاثاء، داخل مولدة اهلية لتلتهم واجهة بناية ضمن منطقة الكرادة .

و ذكر مصدر امني ف العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ،إن "حريقا اندلع، عصر اليوم، داخل مولدة اهلية لتلتهم واجهة بناية ضمن منطقة الكرادة"، مشيراً الى أن "الدفاع المدني باشر بعمليات المكافحة واخلاء العوائل من البناية".

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