امانة بغداد تعتبر الاعتداء على موظفها ارهابا وتتوعد بالملاحقة

2019/05/07 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعتبرت امانة بغداد الاعتداء الذي طال احد موظفيها اثناء تأديته الواجب الوظيفي شرق بغداد عملا ارهابيا فيما وعدت بالملاحقة.وذكرت الامانة في بيان ان “مدير قسم التجاوزات في بلدية الصدر الاولى تعرض الى اعتداء وطعن اثناء قيامه بواجبه في احد القواطع البلدية اليوم الثلاثاء وهو الان تحت الرعاية الطبية وتعد هذا الفعل […]

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