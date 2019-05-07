الكعبي يدعو الى تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية الى المحاضرين المجانيين

2019/05/07 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، مجالس المحافظات في عموم العراق الى تخصيص نسبة مئوية من الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك “الحذف والاستحداث” الى شريحة الاساتذة المحاضرين المجانيين أسوة بالشرائح الأخرى ووفقا للقانون.وقال الكعبي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “التنافس عبر الدرجات الوظيفية يكون على أساس الأسبقية […]

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