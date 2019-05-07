2019/05/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنان السعدي

أثناء تجوالي في مواقع التواصل الإجتماعي وخصوصا لما ينشر في الفيسبوك من منشورات ومقالات ,لاحظت أشبه ما يكون بحملة ربما تكون غير مقصودة أو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بين الواقع والعظمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بين الواقع والعظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).