الإعلامي الإرهابي والتسجيل الصوتي للبغدادي

2019/05/07 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق الفلاح

الإرهاب في الأساس هو تدمير وانكار لحقوق الإنسان ،هذه الافة الخطيرة التي كثر الكلام في تحديد معناه على الرغم من تعدد التعريفات

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